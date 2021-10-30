Поліція замовила фейкові ковідні документи на ім'я Савіка Шустера

Поліція замовила фальшиві COVID-сертифікати на ім'я Савіка Шустера, щоб викрити шахраїв.

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”, повідомили у МВС.

“Два підроблені документи для Савіка Шустера. Приніс на ефір копії фейкового ПЛР-тесту та сертифікату вакцинації, які демонструють відхилення ділків від моральних орієнтирів. Савік вів ефір з Італії і не зміг дістатися України, бо отримав позитивний тест на коронавірус, а правоохоронці, в рамках контрольної закупки, змогли купити йому негативний тест та ще й сертифікат щеплення”, – сказав він.

За словами Єніна, всі винуватці були ідентифіковані та арештовані.

“Дивує, як ловкачів не зупинило хоча б відоме ім'я журналіста. Вже не кажучи, що вибір наче ж очевидний: або отримати 250 євро за підробки або можливість отримати 6 років тюрми. Загрожує неволя і лікарям, які стали друзями шахраїв”, – додав урядовець.

Єнін наголосив, що всі, хто хоче отримати такі підроблені сертифікати та тести, повинні пам'ятати, лише за тиждень відкрито 100 кримінальних проваджень.

Також постійно працюють понад 1200 моніторингових мобільних груп, які перевіряють COVID-документи на справжність. Окрім того, постійно ведеться пошук ділків та їхніх замовників по всіх, форумах, чатах, закритих групах.

Нагадаємо, в Україні планується посилити відповідальність за виготовлення та використання підроблених COVID-документів.

За багаторазове порушення та виготовлення підроблених COVID-документів може загрожуватиме до 8 років позбавлення волі. Покарання планують збільшити і за використання таких "документів".

Додамо, Шустер захворів на COVID-19, отримавши раніше чотири щеплення від коронавірусу. Останню дозу вакцини Pfizer він отримав 7 вересня.