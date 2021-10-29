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Сестрам Савченко вручили підозру за використання підроблених ковід-сертифікатів

Впродовж тижня було відкрито 59 кримінальних проваджень за підроблення результатів ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію.

Сестрам Савченко вручили підозру за використання підроблених ковід-сертифікатів
Фото: Макс Левин

Екснардепу Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру за використання підроблених COVID-сертифікатів, з якими вони намагалися потрапити в Україну.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Всі, хто порушує Закон, мають бути готові понести відповідальність! Незалежно, чи ви Герой України, чи екснардеп, чи просто громадянин", - наголосив голова МВС.

Монастирський зазначив, що лише впродовж поточного тижня правоохоронці розпочали 59 кримінальних проваджень за підроблення результатів ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Він також нагадав, що наразі по всій країні працюють спеціальні мобільні групи, які перевіряють на справжність COVID-сертифікати та ПЛР-тести. Прикордонники також використовують спеціальне обладнання, яке виявляє такі фейкові документи.

Савченко відповіла, що готова судитися. У своєму фейсбуці вона розкритикувала кампанію з вакцинації та введення локдауну і заявила, що "зустрінеться із злочинною владою у суді".

Нагадаємо, 22 жовтня поліція повідомила, що в аеропорту "Бориспіль" працівники Державної прикордонної служби виявили у двох жінок сертифікати вакцинації з явними ознаками підробки. Як з'ясувалося, це були Надія та Віра Савченко.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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