Запчастини для авто – основа обслуговування та регламентних робіт

Складно перерахувати весь набір деталей, які можуть знадобитися для ремонту і відновлення автомобіля. Плюс у тому, що автозапчастини поділяються на категорії, є відповідні критерії відбору та характеристики. Потрібно лише знати, куди звернутися і оптимальним місцем для вибору запчастин буде інтернет-магазин «Oiler», де є все, що необхідно для своєчасного обслуговування та відновлення транспорту.

Грамотні водії не чекають поломки, а намагаються попереджати її, провівши профілактичні ремонти чи технічне обслуговування. Наприклад, своєчасна заміна моторного масла та фільтрів попередить поломки у двигуні, встановлення нових амортизаторів захистить від поломки важелі, пружини та інші елементи підвіски.

Причини поломки авто

Основні причини можна позначити так:

· знос окремих елементів систем;

· неправильне регулювання вузлів та агрегатів;

· збільшення навантаження;

· низька якість палива;

· незадовільна якість дорожнього покриття;

· невчасна заміна витратних матеріалів.

Точні поломки та необхідність у запчастинах покаже виключно діагностика. Після цього підбираються відповідні запчастини під конкретну модель автомобіля. На вибір є оригінальні деталі, неоригінальні, сірі та підробки.

Оригінальні запчастини найкраще відновлюють функціонал агрегату чи окремого вузла. Неоригінальні деталі випускаються за кресленнями виробника, але на інших заводах. Сірі запчастини можуть випускатися на заводах, де не дотримуються технологічних умов. Підробки лише за зовнішніми ознаками нагадують оригінальні запчастини.

«Oiler» – гарантія якісних запчастин

Великий вибір деталей є плюсом у співпраці. Крім того, при покупці в магазині «Oiler» клієнти отримують:

· професійне обслуговування;

· економію коштів;

· швидку доставку;

· своєчасну обробку замовлення;

· участь у акціях;

· бонуси.

Заощадити час та гроші вдасться після звернення до менеджера магазину із зазначенням VIN-коду автомобіля. Це найбільш точний спосіб підібрати запчастини відповідно до особистого бюджету та уподобань. Доставка здійснюється всіма відомими транспортними перевізниками на вибір. Оплата допускається банківською карткою після оформлення або за фактом отримання готівкою. На деякі позиції запчастин передбачено гарантію.