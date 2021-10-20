Моторне мастило: вибір і класифікація

Речовина для змащування у двигуні є гарантом його нормальної роботи, зберігаючи ресурс і якісні характеристики. Крім того, змащення моторним мастилом забезпечить зниження рівня тертя, що важливо в усіх рухомих елементах. До того ж за допомогою мастила гарантується охолодження і захист від корозійних процесів, що продовжує термін служби силового агрегата.

Цей витратний матеріал слід вибирати правильно, враховуючи допуски, характеристики, вид і виробника. Великий асортимент автомастил пропонує інтернет-магазин «JAPAN-CARS». Там на вибір є продукція всіх відомих виробників. До продажу допускають витратні матеріали тільки оригінальної якості.

Класифікація мастил

Складно вибрати універсальне рішення, адже під кожен тип двигуна і особливості експлуатації обирається конкретний варіант. У продажу сьогодні є три великі категорії мастил для двигунів:

1. Мінеральне. Екологічно чистий матеріал без добавок, що забезпечує відмінні властивості стійкості і довговічності. Але при різких температурних перепадах мастило гусне. Додатково воно не здатне виконувати природне очищення двигуна;

2. Синтетичне. Мастило такого типу гарантує найкращі змащувальні властивості. В'язкість зберігається на тривалий термін завдяки наявності в складі добавок;

3. Напівсинтетичне. Мінімальна кількість добавок, при цьому мастило також не гарантує нормального очищення двигуна, як і мінеральне.

Ключовим параметром також вважається в'язкість, а позначають її буквою W. Наприклад, популярне мастило класу в'язкості 5W означає, що воно буде працювати навіть за температури -30 градусів. На нових автомобілях повинен використовуватися високий клас в'язкості.

Правила вибору мастила

Ідеальний витратний матеріал цього типу повинен відповідати певним параметрам і характеристикам:

• ідеальний ступінь в'язкості;

• хімічна стабільність;

• стійкість до температурних впливів.

Під час роботи двигуна мастило змащує тертьові деталі і збирає стружку. Також воно здатне стабілізувати витрату палива і продовжити термін служби двигуна.

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