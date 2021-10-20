На 313 кілометрі автодороги Київ-Одеса через масштабну дорожньо-транспортну пригоду обмежено рух транспорту.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Неподалік селища Любашівка близько 5:00 ранку сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів. Загинуло троє людей. Також є постраждалі, їм надається допомога.
Обставини події встановлюються.
Поліція просить водіїв бути обережними, утриматися від поїздок у вказаному напрямку або обрати альтернативний шлях. Наразі об'їзд у бік Одеси здійснюється по Старокиївській трасі.
Нагадаємо, раніше на Львівщині в ДТП за участю легковика та військової вантажівки загинуло подружжя.