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На трасі Київ-Одеса зіткнулися дві вантажівки та три легковика, троє людей загинули

На 313 кілометрі автодороги обмежено рух транспорту.

На 313 кілометрі автодороги Київ-Одеса через масштабну дорожньо-транспортну пригоду обмежено рух транспорту.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Фото: npu.gov.ua

Неподалік селища Любашівка близько 5:00 ранку сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів. Загинуло троє людей. Також є постраждалі, їм надається допомога.

Обставини події встановлюються.

Поліція просить водіїв бути обережними, утриматися від поїздок у вказаному напрямку або обрати альтернативний шлях. Наразі об'їзд у бік Одеси здійснюється по Старокиївській трасі.

Нагадаємо, раніше на Львівщині в ДТП за участю легковика та військової вантажівки загинуло подружжя.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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