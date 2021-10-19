У філії "Київтеплоенерго" відбулися обшуки, керівнику та підряднику повідомлено про підозру

На комунальному підприємстві "Київтеплоенерго" відбулись обшуки із врученням підозр керівнику філії та підряднику.
Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.
Згідно з матеріалами слідства, між СП "Київські теплові мережі" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" та приватним підприємством укладено договір щодо капітального ремонту аварійної ділянки теплових мереж на вул. Антонова в Солом’янському районі Києва.
Під час перевірки КМДА та КП "Київекспертиза" встановлено завищення вартості виконаних робіт і неефективне використання коштів через завищення вартості використаних матеріалів на суму понад 1,5 млн гривень.
"За результатами слідчих дій директору СП «Київські теплові мережі» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість), колишньому директору підрядної організації – у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах та службове підроблення)", – повідомили в прокуратурі.
Директором СП "Київські теплові мережі" є Василь Деревицький. Назва підрядника не розголошується. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
У прокуратурі також наголосили, що обшуки не позначилися на роботі комунального підприємства – воно працює у звичному режимі.
Нагадаємо, 5 жовтня міська прокуратура повідомила про обшуки у службових приміщеннях КП "Київтеплоенерго", ПрАТ "Київводоканал", КНП "Консультативно-діагностичний центр" Святошинського району м. Києва, КП з утримання зеленних насаджень Святошинського району столиці та підрядних організаціях. Зазначалося, що слідчі дії проводилися у справі про розкрадання близько 10 млн грн на закупівлі обладнання.