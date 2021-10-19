У філії "Київтеплоенерго" відбулися обшуки, керівнику та підряднику повідомлено про підозру

Встановлено завищення вартості робіт та неефективне використання коштів під час ремонту аварійної ділянки тепломереж.

На комунальному підприємстві "Київтеплоенерго" відбулись обшуки із врученням підозр керівнику філії та підряднику.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, між СП "Київські теплові мережі" КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" та приватним підприємством укладено договір щодо капітального ремонту аварійної ділянки теплових мереж на вул. Антонова в Солом’янському районі Києва.

Під час перевірки КМДА та КП "Київекспертиза" встановлено завищення вартості виконаних робіт і неефективне використання коштів через завищення вартості використаних матеріалів на суму понад 1,5 млн гривень.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"За результатами слідчих дій директору СП «Київські теплові мережі» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість), колишньому директору підрядної організації – у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах та службове підроблення)", – повідомили в прокуратурі.

Директором СП "Київські теплові мережі" є Василь Деревицький. Назва підрядника не розголошується. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

У прокуратурі також наголосили, що обшуки не позначилися на роботі комунального підприємства – воно працює у звичному режимі.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Нагадаємо, 5 жовтня міська прокуратура повідомила про обшуки у службових приміщеннях КП "Київтеплоенерго", ПрАТ "Київводоканал", КНП "Консультативно-діагностичний центр" Святошинського району м. Києва, КП з утримання зеленних насаджень Святошинського району столиці та підрядних організаціях. Зазначалося, що слідчі дії проводилися у справі про розкрадання близько 10 млн грн на закупівлі обладнання.