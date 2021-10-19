У четвер в Україні місцями потепліє до +22°, опадів не прогнозують

У Карпатах - вітер до 25-30 м/с.

Завтра, 20 жовтня, в Україні без опадів. Погоду визначатиме поле підвищеного тиску, вдень із південного заходу почне переміщатися тепле повітря середземноморського походження.

Про це повідомив Укргідрометцентр, передає Інтерфакс-Україна.

У середу вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, удень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура на заході та крайньому півдні вночі 1-6° тепла, вдень 13-18°; на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 10-15° тепла; в Карпатах вночі близько 0°, удень 6-11° тепла.

У Києві в середу без опадів. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 12-14°.

У четвер, 21 жовтня, в Україні потепліє, опадів не передбачається.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, крім північних областей України, місцями пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с.

Температура повітря вночі 4-10° тепла; вдень 13-18°, 21 жовтня на Прикарпатті та в Одеській області - 20-22 градусів тепла.

У Києві в четвер без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 15-17°.