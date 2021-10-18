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Окупанти з початку доби тричі порушили "тишу" на Донбасі

Бойових втрат серед українських військових немає.

Окупанти з початку доби тричі порушили "тишу" на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє пресслужба Штабу ООС.

Позиції українських воїнів біля Пісків ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність.

"Українські підрозділи контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 17 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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