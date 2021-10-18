Головне завдання – на прикладі реальних історій героїнь розповісти, що життя після діагнозу можливе, а рак – точно можна перемогти.

Жовтень - Всесвітній місяць боротьби з раком молочної залози. Фонд Ріната Ахметова спільно з журналом VOGUE за підтримки ЦУМ Київ запустили фотопроєкт #РАКНЕВИРОК. Його головне завдання – на прикладі реальних історій героїнь розповісти, що життя після діагнозу можливе, а рак – точно можна перемогти.

#РАКНЕВИРОК – це історії українок, які зустрілися з раком обличчям до обличчя і змогли подолати хворобу. Це прекрасні фотосети героїнь, у яких тріумфують життя і краса. Крім героїнь, проєкт #РАКНЕВИРОК стане майданчиком для кращих онкологів і психологів країни, щоб допомогти жінкам швидше впоратися з першим шоком від поставленого діагнозу, прийняти його й почати боротьбу за життя і здоров'я. І нагадати українкам, що дуже важливо регулярно обстежуватися, – адже рак може торкнутися кожного, а рання діагностика рятує життя і здоров'я.

"#РАКНЕВИРОК Фонду Ріната Ахметова став логічним продовженням програми Фонду «РАК ВИЛІКОВНИЙ». Фонд запустив її в 2008 році, й вона стала першою і наймасштабнішою в Україні програмою з надання допомоги дорослим онкологічним хворим. У рамках програми допомогу отримали близько 400 тисяч українців (усього в Україні близько 1,2 млн хворіють на рак). Мова йде про передачу діагностичного обладнання та обладнання для проведення складних операцій, про запуск мобільних жіночих консультацій та багато іншого. До сучасного діагностичного обладнання, наданого Фондом Ріната Ахметова медустановам країни, має доступ кожен четвертий житель України", – говорить член наглядової ради Фонду Наталя Ємченко.

Однією з учасниць проєкту #РАКНЕВИРОК стала киянка Ксенія Панкратова. У 2012 році їй діагностували рак молочної залози.

"Мені після цих слів стало дуже страшно. Прийняти хворобу було неймовірно складно. Мені до цього часу, а минуло вже 9 років, складно звикнути до цієї думки, що життя моє могло обірватися. Я тоді була домогосподаркою, виховувала двох дітей, одному з яких потрібна постійна медична допомога. Грошей на моє лікування катастрофічно не вистачало. Абсолютно несподівано мене почали підтримувати зовсім незнайомі люди – ті, кого я раніше навіть ні разу не бачила. Рідні також звернулися за допомогою до Фонду Ріната Ахметова, який оплатив два курси хіміотерапії. Це була серйозна допомога. Велике спасибі Фонду", – говорить Ксенія.

Лікування було складним. Жінка розповідає, що не витримала б всього цього, якби не постійна підтримка з боку чоловіка і сестри, мами і тата, друзів і незнайомих людей. Уже 8 років Ксенія знаходиться в ремісії і з задоволенням бере участь у проєкті #РАКНЕВИРОК.

"Я знаю, як це важливо – не опускати руки, не ховати голову в пісок. Якщо онкологія постукала у ваші двері – з нею потрібно боротися. Думайте про хороше. Рак не вирок", – каже Ксенія Панкратова.

Ознайомитися з надихаючими історіями перемоги над раком або розповісти свою можна на сторінці проєкту: https://akhmetovfoundation.org/rinat-ahmetov-poryatunok-zhyttiv/project/raknevyrok

Крім того, ви можете подивитися промо-ролик проєкту #РАКНЕВИРОК, в якому героїні діляться власним досвідом боротьби з онкозахворюваннями.