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Спецпредставник ЄС з прав людини відвідає адмінмежу з окупованим Кримом

Там він на власні очі ознайомиться із наслідками російської окупації.

Спецпредставник ЄС з прав людини відвідає адмінмежу з окупованим Кримом

Спеціальний представник Європейського Союзу з прав людини Імон Гілмор прийняв запрошення голови МЗС України Дмитра Кулеби відвідати під час свого наступного візиту до України адміністративну межу з окупованим Кримом, аби на власні очі ознайомитися із наслідками російської окупації.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Імон Гілмор вперше відвідує Україну з візитом

Спеціальний представник ЄС привітав главу української дипломатії із успішним запуском Кримської платформи. Співрозмовники домовилися активізувати взаємодію з метою втілення її завдань, насамперед на правозахисному та санкційному напрямах.

Сторони обговорили ситуацію з правами людини на тимчасово окупованих територіях України. 

Кулеба закликав Спецпредставника ЄС докласти зусиль задля звільнення українців, яких Росія незаконно утримує за ґратами, зокрема першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, позаштатного журналіста Радіо Свободи Владислава Єсипенка та інших.

Дмитро Кулеба також привернув увагу до деструктивної політики Росії на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях: “Не лише мешканці окупованого Донбасу стають об'єктами російського свавілля. Росія зухвало перешкоджає діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, співробітники якої нині фактично стали заручниками в Донецьку. Такі дії руйнують Мінські домовленості, суперечать зобов'язанням РФ в ОБСЄ”. 

Глава МЗС України подякував Імону Гілмору за принципову позицію ЄС із політики невизнання спроби анексії Криму.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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