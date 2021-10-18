Полум'я олімпійського вогню почало свою подорож - у грецькій Давній Олімпії відбулася церемонія запалювання вогню зимових Олімпійських ігор-2022, які відбудуться в Пекіні, повідомляє insidethegames.biz.
За традицією, вогонь запалили у храмі Гери від сонячних променів за допомогою параболічного дзеркала.
На церемонії був президент МОК Томас Бах, до якого долучилася президент Греції Катерина Сакелларопулу.
Зазначимо, що за годину до церемонії нечисленна група протестувальників із тибетським прапором і транспарантами з написом "Ні геноциду" спробувала зірвати захід.
Співробітники служби безпеки оперативно втрутилися в події.
Додамо, що олімпійський вогонь доправлять до Афін, де вже пройшли акції протесту проти дій Пекіна в галузі прав людини.
Офіційна передача відбудеться на історичному стадіоні "Панатінаїкос" завтра, коли очікується поява нових антикитайських протестувальників, зазначає видання.
Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри пройдуть у Пекіні з 4 по 20 лютого.
Пресслужба МОК повідомляла, що квитки на заходи Олімпіади в Пекіні розповсюджуватимуть тільки серед жителів материкової частини Китаю.
Раніше президент IIHF Рене Фазель повідомив, що Олімпійські ігри-2022, швидше за все, пройдуть без глядачів на трибунах.