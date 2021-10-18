Полум'я олімпійського вогню почало свою подорож - у грецькій Давній Олімпії відбулася церемонія запалювання вогню зимових Олімпійських ігор-2022, які відбудуться в Пекіні, повідомляє insidethegames.biz.

За традицією, вогонь запалили у храмі Гери від сонячних променів за допомогою параболічного дзеркала.

Фото: insidethegames.biz

На церемонії був президент МОК Томас Бах, до якого долучилася президент Греції Катерина Сакелларопулу.

Зазначимо, що за годину до церемонії нечисленна група протестувальників із тибетським прапором і транспарантами з написом "Ні геноциду" спробувала зірвати захід.

Фото: insidethegames.biz

Співробітники служби безпеки оперативно втрутилися в події.

Додамо, що олімпійський вогонь доправлять до Афін, де вже пройшли акції протесту проти дій Пекіна в галузі прав людини.

Офіційна передача відбудеться на історичному стадіоні "Панатінаїкос" завтра, коли очікується поява нових антикитайських протестувальників, зазначає видання.

Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри пройдуть у Пекіні з 4 по 20 лютого.

Пресслужба МОК повідомляла, що квитки на заходи Олімпіади в Пекіні розповсюджуватимуть тільки серед жителів материкової частини Китаю.

Раніше президент IIHF Рене Фазель повідомив, що Олімпійські ігри-2022, швидше за все, пройдуть без глядачів на трибунах.