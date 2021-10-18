Промоутер Усика порівняв перемогу українця з перемогами братів Кличків

Промоутер чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк розповів, що означає перемога його підопічного для українського боксу.

Зокрема, Красюк відповів на питання, чи є ця перемога Усика над Ентоні Джошуа найбільшою перемогою в історії українського боксу.

"Складно порівнювати оцю перемогу Усика над Джошуа з перемогами братів Кличків. Ось є найвища точка у світі - Еверест. Колись хтось піднявся на Еверест і зафіксував цей результат.

Ось так само можна сказати і про Усика - він піднявся на боксерський Еверест, зафіксував цей результат", - цитує Красюка "Трибуна".

"Чи найбільша це перемога? Так, звичайно, найбільша. Як і перемоги братів Кличків - така сама видатна. Але річ у тому, що брати виступали в суперважкій вазі.

Олександр Усик перейшов з першої важкої ваги в суперважку. Цьому приділяється багато уваги. Він не просто став чемпіоном у хевівейті, а був до цього абсолютом у першій важкій вазі.

Такого точно не було до цього. Це, напевно, Олександр піднявся і на Еверест, і на ще одну гору", - зазначив промоутер.