Матч 11-го туру УПЛ між "Рухом" і "Інгульцем" перенесли через спалах коронавірусу в команді з Винників.

У той самий час президент "Інгульця" Олександр Поворознюк заявив, що підозрює суперників у фальсифікації результатів тестів на COVID-19.

Президент "Руху" Григорій Козловський з відповіддю на ці звинувачення не зволікав.

"Зараз точно 15 осіб заражених у клубі. В останні два дні ще 5 нових випадків. Думаю, усього близько 20 осіб захворіло в клубі.

Один хворів важко, лежав у лікарні. У нього було більше ніж 30% ураження легень. Але його вже виписали", - заявив Козловський в інтерв'ю "Футболу 1/2/3".

При цьому президент клубу зазначив, що від примусової вакцинації в клубі відмовилися.

"Про вакцинацію в нас була дискусія. Зібрали всіх тренерів у клубі й обговорювали. Розумієте, що змусити нікого неможливо. Але ми стимулювали людей, просили. В академії майже всі вакциновані, там усе в порядку.

"Шахтар" перед "Олександрією" провів вакцинацію, бачили, як команда виглядає (1:2. - LB.ua). Була боязнь, що команда буде млявою. А в нас ситуація така, що в кожному матчі потрібно брати очки. Тому домовилися з футболістами, що після сезону (в зимове міжсезоння. - LB.ua) обов'язково будемо вакцинуватися.

Я дуже скептично ставився до коронавірусу. Вважав його штучним, що це щось далеке. Але я сам особисто відчув усю "красу" цієї хвороби. Я і матір втратив, батько і сестра були в реанімації. Я багато надивився.

Футбол - це здорово. Грати потрібно, але слід розуміти, що людське життя важливіше", - зазначив президент "Руху".

У той самий час Козловський заявив, що переговорів з "Інгульцем" про перенесення матчу не було.

"По-перше, ми живемо в демократичній країні. Поворознюк - дорослий чоловік. Бізнесмен, який сам себе зробив. І живе в демократичній країні. Він може говорити все що завгодно, це його право.

У мене питання: чому ми повинні йому дзвонити і щось обговорювати? "Шахтар" нічого ж не обговорює, коли він сказав, що ненавидить їх і звинуватив їх у нечесній грі.

Радий, що в Поворознюка в родині не було нещасних випадків. Дай боже, щоб їх ця біда обійшла стороною. Тому можу йому лише позаздрити і побажати здоров'я рідним і команді.

Я не стежу за вигадками Поворознюка (президент "Інгульця" заявив, що хворих футболістів немає в базі. - LB.ua). Але мені мої медіа говорять, що жодне його інтерв'ю не минає без згадки мене. Ну, людина любить поговорити, може, сумує за мною. Не знаю, питання до нього.

Якщо він вважає, що вони здорові, може приїхати і поспілкуватися з ними. Які проблеми?" - зауважив Козловський.

Водночас президент "Руху" пояснив свою позицію щодо перенесення матчу.

"Ми живемо в демократичній країні. Є регламент. Ми звернулися, надали документи, матч перенесли, є резервні дні.

Не можу вам зараз дати навіть 10%, що матч з "Минаєм" відбудеться (матч 12-го туру, 24 жовтня. - LB.ua). Ми дали команді три дні вихідних, щоб ідентифікувати хворих.

Думаю, ми 13 жовтня повідомили УПЛ, що в нас епідемія. "Інгулець" і Поворознюк можуть робити що хочуть. По матчу з "Минаєм" прийматимемо рішення 19 жовтня.

Якщо Поворознюк хоче, може піти в суд і отримати три очки, якщо це зробить його щасливішим", - підсумував Козловський.

Нагадаємо, "Рух" з 11 очками займає 10-те місце в турнірній таблиці.

"Інгулець" відстає на три очки і йде 12-м.