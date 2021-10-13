Українська медалістка Олімпіади в Токіо оголосила про завершення кар'єри

Бронзова призерка Олімпіади-2020 Аліна Шинкаренко оголосила про завершення спортивної кар'єри.

Про це 22-річна плавчиня повідомила в Instagram.

"Я закінчила свою професійну спортивну кар'єру на прекрасній ноті - олімпійська медаль. Чому так рано? А чого тягнути? Комплект медалей з чемпіонатів світу та Європи є. Олімпійська медаль - мрія з дитинства, яка здійснилася. Рано чи пізно це доведеться зробити та йти далі, створювати сім'ю, діток", - написала Шинкаренко.

Шинкаренко здобула бронзову медаль Олімпіади-2020 у командних змаганнях з артистичного плавання. Також вона є чотириразовою чемпіонкою Європи та чемпіонкою світу.

Наприкінці липня інша українська бронзова призерка Ігор у Токіо - Дар’я Білодід - нібито збиралася призупинити кар’єру. Після повернення на Батьківщину з Токіо спортсменка пояснила, що ЗМІ не так зрозуміли її коментарі.