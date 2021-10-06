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Беленюк виставляє золоту медаль Олімпіади-2020 на аукціон

Гроші депутат планує віддати на благодійність.

Беленюк виставляє золоту медаль Олімпіади-2020 на аукціон
Жан Беленюк
Фото: Facebook

Єдиний український чемпіон Олімпіади-2020, депутат "Слуги народу" Жан Беленюк в Instagram заявив про готовність продати золоту медаль Токіо, а виручені кошти скерувати на благодійність.

"Друзі, хочу зробити добру справу! Дуже багато вже зробили фото з моєю золотою медаллю, яку я привіз з Токіо.

Вона - честь і гордість нашої країни, і вдячний Богу і команді, що саме мені пощастило привезти єдину золоту медаль для України! Але ще я хочу зробити так, щоб ця медаль принесла користь, а не просто лежала на полиці. Думаю провести аукціон і продати її, а всі виручені гроші передати на благодійну допомогу хворим дітям!

Що скажете з цього приводу? Підтримайте моє рішення?" - написав олімпійський чемпіон і дворазовий чемпіон світу з боротьби греко-римського стилю.

Григорій МухінГригорій Мухін
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