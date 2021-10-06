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Віталій Кличко хоче провести реванш Усик - Джошуа в Києві

Київська влада докладе для цього всіх зусиль.

Віталій Кличко хоче провести реванш Усик - Джошуа в Києві
Віталій Кличко і Олександр Усик

Мер Києва Віталій Кличко поділився міркуваннями з приводу майбутнього реваншу між володарем титулів WBA, WBO, IBF і IBО в суперважкій вазі Олександром Усиком і ексчемпіоном Ентоні Джошуа.

За словами київського голови, він зробить усе, щоб організувати повторний бій у столиці України, про що раніше заявляв і сам Усик, висловивши бажання битися з британцем на НСК "Олімпійський".

"У контракті є реванш, і я сподіваюся, що протягом шести-восьми місяців він відбудеться. Реванш у Києві? Це складне питання. Це питання переговорів, і ми докладемо всіх зусиль, щоб він відбувся в Києві", - наводить слова Кличка ТРК "Україна".

Додамо, що свою зацікавленість у проведенні цього бою на НСК "Олімпійський" раніше висловив і промоутер нового короля суперважкого дивізіону Олександр Красюк. Однак при цьому він висловив сумніви в комфортності його проведення в Києві на початку наступного року через погодні умови.

Григорій МухінГригорій Мухін
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