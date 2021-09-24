Віталій Кличко особисто підтримає Усика в Лондоні

Мер Києва Віталій Кличко в ексклюзивному інтерв'ю Meta-ratings.com.ua висловився про бій Олександра Усика з Ентоні Джошуа.

"Це буде найскладніший поєдинок у спортивній кар'єрі Усика. З боксером такого рівня Олександр ще не зустрічався", - заявив "вічний" чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі.

"Шанси? Усе залежить від нього - від того, наскільки правильними будуть стратегія і тактика. Наскільки Олександр зможе нав'язати Джошуа свою формулу бою і не дати можливості супернику користуватися його зростом і перевагою у вазі.

Тому що Джошуа вищий від Усика і буде намагатися контратакувати, користуючись також перевагами в довжині рук і володінні потужним ударом правою", - переконаний Кличко-старший.

Стало відомо, що Віталій Кличко особисто відвідає поєдинок у Лондоні, щоб підтримати Усика.