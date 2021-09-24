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Усик і Джошуа провели дуель поглядів

Уже завтра українець може стати чемпіоном світу як супертяж.

Усик і Джошуа провели дуель поглядів
Ентоні Джошуа і Олександр Усик
Фото: BoxingScene

Чинний чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і колишній король важкої ваги, а нині офіційний претендент за версією WBO Олександр Усик (18-0, 13 КО) провели підсумкову дуель поглядів перед боєм, який пройде вночі проти 26 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Хотспур".

Українець вирішив прийти на зустріч у яскравому костюмі а-ля лихі 90-ті.

Боксери поводилися вкрай шанобливо.

Григорій МухінГригорій Мухін
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