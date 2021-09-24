Чинний чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBО Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і колишній король важкої ваги, а нині офіційний претендент за версією WBO Олександр Усик (18-0, 13 КО) провели підсумкову дуель поглядів перед боєм, який пройде вночі проти 26 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Хотспур".
Українець вирішив прийти на зустріч у яскравому костюмі а-ля лихі 90-ті.
Боксери поводилися вкрай шанобливо.
FIRST FACE OFF 👀 #JoshuaUsyk— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 23, 2021
👑 IBF
👑 WBA Super
👑 WBO
👑 IBO
World Heavyweight Titles on the line Saturday!@anthonyjoshua 🔥 @usykaa pic.twitter.com/kn88gMLr0G