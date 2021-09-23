Фото: EPA/UPG Карім Бензема

У 6-му турі іспанської Ла Ліги "Реал" удома не залишив каменя на камені від захисту "Мальорки", забивши у ворота острівної команди 6 голів, у свої отримавши лише один.

Узяв участь у розгромі суперника і форвард Карім Бензема, на рахунку якого дубль.

Таким чином, французький футболіст подолав позначку у 200 голів у Ла Лізі. Бензема став 10-м гравцем в історії, якому вдалося увійти в елітний список.

200 - El delantero del @realmadrid, Karim Benzema 🇫🇷, ha marcado su gol n.º 200 en @LaLiga, convirtiéndose en el décimo jugador en alcanzar esta cifra en la historia de la competición. Hito. pic.twitter.com/n6HAPzm8QO — OptaJose (@OptaJose) September 22, 2021

Лідером за голами в чемпіонаті Іспанії ще на довгі роки залишиться Ліонель Мессі, у якого 473 голи. Слідом ідуть Кріштіану Роналду (311), Тельмо Сарра (253), Уго Санчес (234), Рауль (228), Альфредо Ді Стефано (227), Сесар Родрігес (221), Кіні (219) і Паїні (211).

Огляд матчу "Реал" - "Мальорка".