Члени ради директорів "Барселони" зажадали звільнити Кумана

На таке рішення вплинула розгромна поразка від "Баварії".

Деякі члени ради директорів "Барселони" зажадали від вищого менеджменту клубу негайного звільнення головного тренера Рональда Кумана, повідомляє AS.

На таке радикальне рішення вплинула нищівна поразка в першому матчі Ліги чемпіонів від "Баварії" на "Ноу Камп" - 0:3.

Його реалізації можуть завадити фінансові труднощі каталонського клубу, адже звільнення нідерландського фахівця передбачає виплату компенсації.

Крім того, керівництво клубу поки що не має кандидатури наступника Кумана.

З'явилася інформація, що Куману дали чотири матчі, щоб виправити ситуацію. Перший з них - проти "Гранади" в чемпіонаті Іспанії - відбудеться в понеділок, 20 вересня.

Зазначимо, що в Ла Лізі становище "блаугранас" не таке плачевне - після трьох зіграних матчів "Барса" займає 7-ме місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідерів: "Реала", "Атлетіко" і "Валенсії" - на три очки з однією грою в запасі.