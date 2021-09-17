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Гравець збірної України отримав перелом щелепи в матчі Ліги конференцій

Тарас Качараба вибув з ладу надовго.

Гравець збірної України і празької "Славії" Тарас Качараба не зміг дограти домашній матч першого туру Ліги конференцій проти берлінського "Уніона" (3:1).

26-річний захисник чеського клубу покинув поле на 53-й хвилині на ношах.

Як повідомляє пресслужба "Славії", під час обстеження Качарабі діагностували перелом виличної дуги. На відновлення йому знадобиться щонайменше 4-6 тижнів.

Таким чином, Тарас, який у вересні дебютував за збірну України, не зможе допомогти національній команді в найближчих матчах відбору до ЧС-2022 в жовтні.

Нагадаємо, Качараба перейшов у "Славію" зі "Слована" в січні на правах оренди.

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Григорій МухінГригорій Мухін
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