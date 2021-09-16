Висхідна англійська зірка став наймолодшим гравцем, який забив у двох матчах ЛЧ поспіль.

Фото: EPA/UPG Джуд Беллінгем

У стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів дортмундська "Боруссія" обіграла на виїзді "Бешикташ" - 2:1.

Відкрив рахунок у матчі на 20-й хвилині півзахисник "Боруссії" Джуд Беллінгем.

Таким чином, юний англієць став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який забив у двох матчах єврокубка поспіль.

На момент поєдинку на стадіоні "Бешикташ Парк" Джуду виповнилося 18 років і 78 днів.

18 - Jude Bellingham (18y 78d) has become the youngest player ever to score in consecutive Champions League games, surpassing Kylian Mbappé (18y 85d in March 2017). Prodigy. #BJKBVB pic.twitter.com/gqsbqtNCmT — OptaFranz (@OptaFranz) September 15, 2021

У минулому розіграші ЛЧ Беллінгем відзначився голом у матчі-відповіді 1/4 фіналу проти "Манчестера Сіті" (1:2). І на цьому єврокампанія "джмелів" того сезону закінчилася.

Джуд побив рекорд форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе (18 років і 85 днів), установлений в березні 2017 року, коли француз виступав за "Монако".

Крім того, Беллінгем став наймолодшим англійцем, який забив гол у ЛЧ на виїзді.

18y 78d - Jude Bellingham is now the youngest Englishman to score away from home in the UEFA Champions League. Fearless. pic.twitter.com/BFdmvSAVLs — OptaJoe (@OptaJoe) September 15, 2021

У поточному сезоні Беллінгем зіграв у семи матчах за "Боруссію", забив два голи і віддав чотири асисти.

Нагадаємо, Джуд претендує на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів. На його рахунку також гольова передача в матчі проти "Бешикташа".

Огляд матчу "Бешикташ" - "Боруссія".