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Уряд планує на 46% збільшити фінансування спорту у 2022 році

Кабмін планує виділити рекордні кошти на фізичну культуру.

Фото: lcmedia.com.ua

Міністерство фінансів України планує у 2022 році виділити на розвиток фізичної культури і спорту 11,3 млрд гривень, що майже на 4 млрд гривень більше, ніж торік.

Нагадаємо, у 2021 році на розвиток спорту, молодіжної політики та політики національно-патріотичного виховання було виділено 7,76 млрд грн.

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 у Лондоні в потрійному стрибку, а нині депутат Верховної Ради Ольга Саладуха у Facebook опублікувала інфографіку, на якій видно, як будуть розподілятися кошти.

"Левова частка витрат піде на будівництво, ремонт спортивних об'єктів. Серед них 50 стадіонів, у тому числі 20 льодових арен і 14 баз олімпійської підготовки", - прокоментувала Саладуха оприлюднений проєкт держбюджету на 2022 рік.

"Уже незабаром проєкт бюджету в частині спорту розгляне наш профільний парламентський комітет, і у всіх колег буде можливість дати йому свою оцінку.

Тому попереду ще багато роботи, щоб доопрацювати і відшліфувати спортивний бюджет-2022", - з оптимізмом заявила депутатка.

Григорій МухінГригорій Мухін
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