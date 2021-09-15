Чемпіонський бій Джошуа - Усик демонструватимуть в українських кінотеатрах

Головний івент для українського боксерського співтовариства відбудеться в Лондоні.

Запланований на 25 вересня чемпіонський поєдинок у суперважкій вазі між володарем титулів WBA,WBO,IBF і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і обов'язковим претендентом Олександром Усиком (18-0, 13 КО) в Україні можна буде побачити і в кінотеатрах, повідомляє sportarena.com.

У Києві вже з'явилися афіші, що анонсують показ.

Нагадаємо, бій пройде в Лондоні на стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем".

Показово, що сторона британця передбачила в контракті пункт, згідно з яким у разі перемоги українця бійці зобов'язані провести матч-реванш.