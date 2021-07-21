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Стала відома офіційна дата бою Усик - Джошуа

25 вересня українець може стати чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Бій між колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузервейті Олександром Усиком (18-0, 13 КО) і чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем".

Показово, що сторона британця передбачила в контракті пункт, згідно з яким у разі перемоги українця бійці зобов'язані провести матч-реванш.

Першим почав розкрутку майбутнього бою Джошуа, який вже через кілька годин після офіційного оголошення дати записав відео з даху Tottenham Hotspur Stadium.

"Дата призначена. Я знову поставив усе на карту, і пора захищати свою чемпіонську корону".

Слід зазначити, що і Усик, і Джошуа є олімпійськими чемпіонами Лондона-2012.

Не забув про це згадати і промоутер Едді Гірн.

Едді Гірн
Фото: Sky Sports
Едді Гірн

"Олімпійське золото проти олімпійського золота, багаторазовий чемпіон світу в суперважкій вазі проти абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

У цього бою є все, і я вже не можу дочекатися 25 вересня, коли проведу цей грандіозний захід перед більш ніж 60 000 глядачів на приголомшливому стадіоні "Тоттенгем Хотспур", - цетує Гірна Matchroom Boxing.

Відзначимо, що, безсумнівно, радий цій даті поєдинку і генеральний директор "Тоттенгема" Деніел Леві. Наступного дня після бою Усик - Джошуа "шпори" в рамках 6-го туру Англійської прем'єр-ліги приймуть свого найлютішого ворога по Північному Лондону "Арсенал".

Таким чином, на стадіоні "Тоттенгема" за два дні пройдуть дві великі події.

Деніел Леві.
Фото: EPA/UPG
Деніел Леві.

"Це велика гордість для стадіону "Тоттенгем". Ентоні Джошуа - ікона у світі спорту, і те, що він буде битися тут проти суперника рівня Олександра Усика, стане приголомшливою подією для "Тоттенгема", - заявив Леві.

Додамо, що куди скромнішим і лаконічнішим був у своїх висловлюваннях українець.

"Дорогу подужає той, хто йде", - без пафосу написав Усик.

При цьому 34-річний уродженець Сімферополя в підготовці до бою довів свою голову до аеродинамічної досконалості.

Зазначимо, що Усик може стати чемпіоном світу вже у своєму третьому поєдинку в суперважкій вазі.

Нагадаємо, Олександр в останньому бою переміг Дерека Чісору за очками, а в дебютному поєдинку в королівській ваговій категорії нокаутом переміг Чазза Візерспуна.

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