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Перед стартом УПЛ ПФК "Львів" здійснив ребрендинг

Віддані та відважні.

Фото: ФК "Львів"

Напередодні старту чергового сезону Української прем'єр-ліги ПФК "Львів" визначився з новою емблемою клубу.

Минулого року було оголошено конкурс на розробку нового лого. Було отримано понад три сотні пропозицій, з яких клуб обрав кілька десятків найвдаліших, повідомляє пресслужба.

Було оновлено дизайн, проте залишилися головні атрибути: кольори, зображення лева та символ команди міста Лева.

"Синій і золотий кольори ідентифікують національну приналежність як футбольної команди, так і громадян України. А ще це традиційні кольори міста Лева. Червоний колір – колір команди свого міста, колір “містян”. Символ лева також пов’язуємо зі Львовом. А ще з рисами, які притаманні нашій команді на полі: хоробрість, наполегливість та витривалість", - йдеться в поясненні.

"Лев на логотипі – схематичний: він складається з цегли і бруківки, як і Львів. А ще демонструє, що ми впевнено закладаємо фундамент нової історії ПФК “Львів”, крок за кроком будемо ставати кращими та впевнено рухатимемось до нових футбольних здобутків.

Корона лева – символ Данила Галицького, алюзійний атрибут історичного надбання, нагадування про “малу батьківщину”. Ми не одягаємо її на себе, а визначаємо її як найвищу мету, до якої будемо наближатись з кожною новою здобутою нагородою", - зазначає пресслужба.

"Форма логотипа – щит. Клуб захищатиме ворота міста Лева і примножуватиме його футбольну славу на ігровому полі.

Нова емблема має ще одне важливе послання: ми змінюємось ззовні, аби йти в ногу з часом, проте залишаємось консервативними всередині, щоб продовжувати історію та відстоювати ціннісні орієнтири", - зазначено в посиланні.

Додамо, що в першому турі УПЛ "Львів" 23 липня прийме "Маріуполь".

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