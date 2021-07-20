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"Рух" проводитиме домашні матчі таки на "Арені Львів"

За кожен матч на головному стадіоні міста Лева "Рух" буде платити 210 тисяч грн.

"Рух" проводитиме домашні матчі таки на "Арені Львів"
"Львів-Арена"
Фото: ffu.ua

Напередодні старту чергового сезону Української прем'єр-ліги пресслужба ФК "Рух" повідомила, що новий сезон команда проведе на "Арені Львів".

У заяві клубу сказано, що "жовто-чорні" підписали договір оренди на "вигідних для себе умовах".

"В ході складних переговорів між футбольним клубом "Рух" і керівництвом "Арени Львів" нам вдалося досягти компромісу і підписати договір на умовах, вигідних для клубу.

За кожен матч на головному стадіоні міста Лева "Рух" буде платити 210 тисяч грн", - зазначено в заяві.

Нагадаємо, спочатку "Рух" хотів проводити домашні ігри на стадіоні "Україна", однак незадовго до цього арена втратила статус, який дозволяв би проводити на ній поєдинки вищого українського дивізіону.

Потім львів'яни перемкнули увагу на міський стадіон імені Шухевича в Тернополі, проте і там їм було заборонено проводити поєдинки.

Зрештою, пошуки альтернативи змусили домовитися з "Динамо" про проведення домашніх ігор на стадіоні ім. В. Лобановського в Києві.

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