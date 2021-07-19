7-разовий і чинний чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон став об'єктом расистських образ у соціальних мережах після своєї перемоги на Гран-прі Великої Британії, повідомляє ВВС.

Пілот "Мерседеса" отримав 10-секундний штраф після зіткнення з титульним суперником, гонщиком "Ред Булла" Максом Ферстаппеном на першому колі гонки, в результаті чого той влетів у відбійник і не зміг продовжити гонку.

Mercedes, F1 і Міжнародна автомобільна федерація (FIA) виступили зі спільною заявою, в якій засудили численні образи на адресу Льюїса в соціальних мережах.

"Під час і після закінчення« Гран-прі Великої Британії Льюїс Гамільтон зазнав численних расистських образ у соціальних мережах через аварію в гонці. Формула-1, ФІА і команда "Мерседес" засуджують подібну поведінку. Цим людям немає місця в нашому спорті, і ми закликаємо до того, щоб вони несли відповідальність за свої дії", - йдеться в заяві.

"Формула-1, ФІА, гонщики і всі команди працюють над тим, щоб вибудувати більш різноманітний і інклюзивний спорт, і такі неприйнятні приклади образ у мережі слід усунути", - зазначено в документі.

Додамо, що в коментарях до посту "Мерседеса" в Instagram про перемогу британця з'явилися емодзі з мавпою й інші образи на расовому ґрунті. Повідомляють, що соціальна мережа проведе розслідування.

Verstappen and Hamilton collide!



The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.



The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ol1s9dRJoa — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

У свою чергу після гонки Ферстаппен не зміг приховати свого засмучення і звинуватив у зіткненні Гамільтона.

"Радий, що зі мною все гаразд. Але дуже засмучений, що мене ось так вибили з траси. Штраф (який Гамільтон отримав після аварії, - прим. LB.ua) нам не допоможе і не відповідає ступеню небезпеки маневру, здійсненого Льюїсом на трасі", - заявив Макс.

"Я бачив, як вони відзначали перемогу, коли перебував у госпіталі: все це прояв неповаги і приклад неспортивної поведінки, але ми продовжимо рухатися вперед", - додав нідерландський гонщик.