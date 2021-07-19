"Вест Гем" готовий за смішні гроші відпустити Ярмоленка

Українець не входить в інтереси головного тренера "хаммерс".

Керівництво "Вест Гема" не бачить перспектив у українського півзахисника Андрія Ярмоленка, повідомляє Football Insider.

За інсайдерською інформацією, головний тренер "хаммерс" Девід Мойес вважає, що 31-річний хавбек не відповідає рівню решти команди. До того ж, продаж гравця дозволить клубу розвантажити зарплатну відомість.

Нагадаємо,

Ярмоленко є найбільш високооплачуваним гравцем "Вест Гема". За інформацією Spotrac, зарплата україньця становить 115 тис. фунтів на тиждень або 5,98 млн на рік (7,1 млн євро).

Лондонці планують виручити за Ярмоленко, контракт у якого з "Вест Гемом" закінчується через рік, близько 2 млн фунтів.

Додамо, що в 2018 році лондонський клуб заплатив "Боруссії" Дортмунд за гравця збірної України 18 млн фунтів.

У минулому сезоні він провів за "Вест Гем" 21 матч у всіх турнірах, з яких тільки один був у старті Англійської прем'єр-ліги, забивши 3 голи і віддавши 4 результативні передачі.

Всього він забив 10 голів і зробив 6 асистів в 54 іграх за "молотків".

Раніше повідомлялося, що 31-річний українець близький до переходу в турецький "Фенербахче".