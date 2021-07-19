Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
Україна вперше отримала американську антиковідну вакцину Moderna
Україна вперше отримала американську антиковідну вакцину Moderna
Якщо не можеш допомогти як лікар – допоможи як людина. Вадим Вус – про сімейну медицину, село, правильну мотивацію та людяність
Якщо не можеш допомогти як лікар – допоможи як людина. Вадим Вус – про сімейну медицину, село, правильну мотивацію та людяність
Через руйнівну повінь у Західній Європі загинуло 180 людей, негода несе хаос в інших регіонах
Через руйнівну повінь у Західній Європі загинуло 180 людей, негода несе хаос в інших регіонах
Повінь в Німеччині і Бельгії: число загиблих збільшилося до 170
Повінь в Німеччині і Бельгії: число загиблих збільшилося до 170
У США розслідують можливу атаку Росії на американських дипломатів у Відні
У США розслідують можливу атаку Росії на американських дипломатів у Відні
Джонсон після критики пішов на самоізоляцію (оновлено)
Джонсон після критики пішов на самоізоляцію (оновлено)
В Офісі президента пояснили затримку зустрічі Зеленського і Байдена
В Офісі президента пояснили затримку зустрічі Зеленського і Байдена
На кордоні з РФ у Сумській області напали на прикордонників
На кордоні з РФ у Сумській області напали на прикордонників
ГоловнаСпорт

"Вест Гем" готовий за смішні гроші відпустити Ярмоленка

Українець не входить в інтереси головного тренера "хаммерс".

"Вест Гем" готовий за смішні гроші відпустити Ярмоленка
Андрій Ярмоленко
Фото: EPA/UPG

Керівництво "Вест Гема" не бачить перспектив у українського півзахисника Андрія Ярмоленка, повідомляє Football Insider.

За інсайдерською інформацією, головний тренер "хаммерс" Девід Мойес вважає, що 31-річний хавбек не відповідає рівню решти команди. До того ж, продаж гравця дозволить клубу розвантажити зарплатну відомість.

Нагадаємо, 

Ярмоленко є найбільш високооплачуваним гравцем "Вест Гема". За інформацією Spotrac, зарплата україньця становить 115 тис. фунтів на тиждень або 5,98 млн на рік (7,1 млн євро).

Лондонці планують виручити за Ярмоленко, контракт у якого з "Вест Гемом" закінчується через рік, близько 2 млн фунтів.

Додамо, що в 2018 році лондонський клуб заплатив "Боруссії" Дортмунд за гравця збірної України 18 млн фунтів.

У минулому сезоні він провів за "Вест Гем" 21 матч у всіх турнірах, з яких тільки один був у старті Англійської прем'єр-ліги, забивши 3 голи і віддавши 4 результативні передачі.

Всього він забив 10 голів і зробив 6 асистів в 54 іграх за "молотків".

Раніше повідомлялося, що 31-річний українець близький до переходу в турецький "Фенербахче".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також