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Ярмоленко скерує преміальні з Євро-2020 на благодійність

Збірна України дійшла до стадії чвертьфіналу.

Ярмоленко скерує преміальні з Євро-2020 на благодійність
Андрій Ярмоленко
Фото: twitter

Агент Андрія Ярмоленка Вадим Шаблій розповів, як його клієнт розпорядиться призовими за виступи на Євро-2020.

"Насправді Андрій Ярмоленко прийняв це рішення задовго до початку чемпіонату Європи: усі бонуси, які він отримає за виступ у фінальному раунді чемпіонату Європи, будуть виділені на допомогу хворим і потребуючим дітям", - цитує Шаблія zbirna.com.

"При цьому ми з Андрієм збираємося разом контролювати витрату коштів в цьому благодійному фонді. Я вважаю, що про такий вчинок лідера збірної України повинна знати вся країна", - зазначив агент півзахисника збірної України і лондонського "Вест Гема".

Зазначимо, за вихід в 1/4 фіналу команда Андрія Шевченка вже заробила 16 млн євро. У разі потрапляння в півфінал її скарбниця поповниться ще п'ятьма мільйонами євро.

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