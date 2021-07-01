Ярмоленко скерує преміальні з Євро-2020 на благодійність

Агент Андрія Ярмоленка Вадим Шаблій розповів, як його клієнт розпорядиться призовими за виступи на Євро-2020.

"Насправді Андрій Ярмоленко прийняв це рішення задовго до початку чемпіонату Європи: усі бонуси, які він отримає за виступ у фінальному раунді чемпіонату Європи, будуть виділені на допомогу хворим і потребуючим дітям", - цитує Шаблія zbirna.com.

"При цьому ми з Андрієм збираємося разом контролювати витрату коштів в цьому благодійному фонді. Я вважаю, що про такий вчинок лідера збірної України повинна знати вся країна", - зазначив агент півзахисника збірної України і лондонського "Вест Гема".

Зазначимо, за вихід в 1/4 фіналу команда Андрія Шевченка вже заробила 16 млн євро. У разі потрапляння в півфінал її скарбниця поповниться ще п'ятьма мільйонами євро.