Утікати з Криму мене змусили росіяни, - футболіст збірної Швеції
Утікати з Криму мене змусили росіяни, - футболіст збірної Швеції
«Азербайджанский сценарий» для Украины
«Азербайджанский сценарий» для Украины
Коли Італія відкриється для українських туристів
Коли Італія відкриється для українських туристів
Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
Україна обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020 (оновлено)
Оприлюднено проєкт великого Державного герба, внесений Зеленським
Оприлюднено проєкт великого Державного герба, внесений Зеленським
По всій Україні оголосили штормове попередження
По всій Україні оголосили штормове попередження
Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
Сім’я Тищенка отримує сотні мільйонів бюджетних коштів, - Bihus.info (оновлено)
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
Між "слугами народу" Тищенком і Куницким сталася сутичка в їдальні Верховної Ради
Один з найбільших власників біткоїнів загинув на курорті у Коста-Риці
Один з найбільших власників біткоїнів загинув на курорті у Коста-Риці
ГоловнаСпорт

Довбик побив рекорд Платіні на Євро

Українець забив найпізніший переможний гол на чемпіонатах Європи.

Фото: EPA/UPG

Збірна України в овертаймі вирвала перемогу у збірної Швеції (2:1) і вперше в історії вийшла у чвертьфінал Євро.

Переможний гол у цій зустрічі забив Артем Довбик, який вийшов на заміну. Це сталося на 120-й хвилині і 37-й секунді поєдинку.

Цей гол став найпізнішим переможним на ЧЄ.

Гравець "Дніпра-1" побив рекорд легендарного французького футболіста Мішеля Платіні, який у півфіналі Євро-1984 проти збірної Португалії (3:2) забив переможний гол на 118 хвилині і 53 секунді.

Додамо, що в історії чемпіонатів Європи лише один гравець забивав гол пізніше, ніж Довбик - у матчі 1/4 фіналу Євро-2008 турок Семіх Шентюрк забив у ворота Хорватії на 121 хвилині і 1 секунді.

Завдяки цьому удару переможець зустрічі визначався в серії пенальті, де збірна Туреччини виявилася сильнішою (3:1).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також