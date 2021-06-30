Довбик побив рекорд Платіні на Євро

Фото: EPA/UPG

Збірна України в овертаймі вирвала перемогу у збірної Швеції (2:1) і вперше в історії вийшла у чвертьфінал Євро.

Переможний гол у цій зустрічі забив Артем Довбик, який вийшов на заміну. Це сталося на 120-й хвилині і 37-й секунді поєдинку.

Цей гол став найпізнішим переможним на ЧЄ.

Гравець "Дніпра-1" побив рекорд легендарного французького футболіста Мішеля Платіні, який у півфіналі Євро-1984 проти збірної Португалії (3:2) забив переможний гол на 118 хвилині і 53 секунді.

121 - Timed at 120:37, Artem Dovbyk has scored the second-latest goal in European Championship history, behind Semih Sentürk v Croatia in 2008 (121:01), and the latest match-winning strike in the competition, overtaking Michel Platini v Portugal in 1984 (118:53). Gasp. #EURO2020 pic.twitter.com/LAXcVAAvxw — OptaJoe (@OptaJoe) June 29, 2021

Додамо, що в історії чемпіонатів Європи лише один гравець забивав гол пізніше, ніж Довбик - у матчі 1/4 фіналу Євро-2008 турок Семіх Шентюрк забив у ворота Хорватії на 121 хвилині і 1 секунді.

Завдяки цьому удару переможець зустрічі визначався в серії пенальті, де збірна Туреччини виявилася сильнішою (3:1).