"Вас на полі не буде 11, нас на полі буде 40 мільйонів": як урядовці підтримують збірну України з футболу

Сьогодні, 29 червня, у шотландському Глазго жовто-блакитні зіграють з жовто-блакитними. Збірна України, яка дивом потрапила в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу, зустрінеться зі збірною Швеції.

На підтримку нашої команди президент Володимир Зеленський запустив флешмоб у соцмережі: "Вас на полі не буде 11, нас на полі буде 40 мільйонів". До флешмобу долучилися, зокрема, урядовці. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов на своїй сторінці у Facebook опублікував фото у формі, в якій наша збірна перемогла шведську на Євро-2012 із рахунком 2:1.

Чернишов зазначив у дописі: “Жоден із наших вболівальників не буде проти повторення цього сценарію сьогодні. Хлопці, успіху вам! Вболіватиме вся країна”.

Фото: Олексій Чернишов Facebook Олексій Чернишов

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба опублікував відео з переможного матчу проти збірної Північній Македонії. Він зауважив, що хоче, аби цього разу перемога України викликала б такі ж фантастичні емоції.

Матч відбудеться сьогодні, о 22:00.