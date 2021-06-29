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"Вас на полі не буде 11, нас на полі буде 40 мільйонів": як урядовці підтримують збірну України з футболу

Міністри долучилися до флешмобу президента. 

Сьогодні, 29 червня, у шотландському Глазго жовто-блакитні зіграють з жовто-блакитними. Збірна України, яка дивом потрапила в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу, зустрінеться зі збірною Швеції. 

На підтримку нашої команди президент Володимир Зеленський запустив флешмоб у соцмережі: "Вас на полі не буде 11, нас на полі буде 40 мільйонів". До флешмобу долучилися, зокрема, урядовці. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов на своїй сторінці у Facebook опублікував фото у формі, в якій наша збірна перемогла шведську на Євро-2012 із рахунком 2:1. 

Чернишов зазначив у дописі: “Жоден із наших вболівальників не буде проти повторення цього сценарію сьогодні. Хлопці, успіху вам! Вболіватиме вся країна”.

Олексій Чернишов
Фото: Олексій Чернишов Facebook
Олексій Чернишов

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба опублікував відео з переможного матчу проти збірної Північній Македонії. Він зауважив, що хоче, аби цього разу перемога України викликала б такі ж фантастичні емоції.

Матч відбудеться сьогодні, о 22:00.

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