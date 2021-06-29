Фото: EPA/UPG Збірна Іспанії

Напередодні збірна Іспанія в рамках 1/8 фіналу Євро-2020 в яскравому матчі обіграла віцечемпіонів світу хорватів - 5:3.

Таким чином, "Фурія Роха" першою в історії Євро забила п'ять голів у двох матчах поспіль. Нагадаємо, в підсумковому матчі на груповій стадії турніру підлеглі Луїса Енріке відвантажили стільки само м'ячів збірній Словаччини, при цьому залишивши свої ворота "сухими".

Зазначимо, що у двох перших матчах групового етапу іспанці забили лише один гол.

Огляд матчу Іспанія - Хорватія.

За право зіграти в півфіналі іспанці посперечаються з командою Швейцарії, яка сенсаційно вибила з турніру чинних чемпіонів світу французів - 3:3 (після пенальті - 5:4).