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Уболівальниця з плакатом спровокувала масову аварію на "Тур де Франс"

Жінку розшукує поліція.

На першому етапі багатоденної велогонки "Тур де Франс" на ділянці від Бреста до Ландерно сталося масове падіння учасників. причиною аварії стала вболівальниця, яка випадково зачепила одного зі спортсменів плакатом.

Як пише Cyclingnews, загалом постраждав 21 велосипедист.

Повідомляється, що одна з глядачок тримала в руках плакат таким чином, щоб його було видно на камері, але не помітила, що він заважає учасникам змагання.

У плакат врізався німець Тоні Мартін, а за ним впали ще кілька спортсменів. Особливо серйозно постраждали троє спортсменів, яким довелося зійти з дистанції.

Іспанець Марк Солер зміг фінішувати з переломами обох рук, зазначається на сайті його команди Movistar.

Французька поліція оголосила в розшук вболівальницю, яка спровокувала завал учасників за 45 кілометрів до кінця першого етапу змагання. На своїй сторінці в фейсбуці поліція департаменту Фіністер вказала прикмети підозрюваної, закликавши повідомити про її можливе місцезнаходження. Згідно з повідомленням, жінка зникла до прибуття поліцейських.

Нагадаємо, що "Тур де Франс" - щорічні шосейні багатоденні велоперегони дорогами Франції. Наразі це найпрестижніше змагання серед багатоденних перегонів у професійному велоспорті.

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