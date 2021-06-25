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Лідер збірної Швеції зізнався, що вважає Україну вдалим жеребом в 1/8 фіналу Євро-2020

Зустріч національних команд Швеції та України пройде 29 червня.

Лідер збірної Швеції зізнався, що вважає Україну вдалим жеребом в 1/8 фіналу Євро-2020
Еміль Форсберг
Фото: EPA/UPG

Автор дубля у матчі підсумкового туру групового етапу Євро-2020 Швеція - Польща (3:2) Еміль Форсберг висловився про майбутнє протистояння з національною командою України на стадії 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

"Хорватія та Бельгія - дві масштабні команди. Отримати Україну - це плюс. Я не хочу наврочити, а потім вилетіти з Євро. Але Хорватія і Бельгія дійсно звучать грізніше", - наводить слова Форсберга Dn.se.

"Україна має топгравців: Ярмоленко і Зінченко. Це небезпечна команда, яка вміє контратакувати. Вони грають у симпатичний футбол, тому матч буде непростим. У них є хороші виконавці, але наша мета - пройти далі", - зазначив форвард німецького РБ "Лейпциг".

Зустріч національних команд Швеції та України пройде 29 червня на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго (Шотландія). Початок о 22:00.

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