ФІА вжила заходів, які сповільнять піт-стопи у Формулі-1

Мета директиви - зменшити ймовірність того, що болід вирушить на трасу до того, як всі чотири колеса надійно прикрутять.

Найшвидший піт-стоп цього року у Формулі-1 виконали механіки Red Bull Racing, замінивши чотири колеса на машині Макса Ферстаппена на Гран-прі Бахрейну за 1,93 секунди.

Можливо, це досягнення залишиться рекордним - у FIA підготували нову технічну директиву, яка набуде чинності з Гран-прі Угорщини і додасть ряд затримок на різних етапах піт-стопу, що збільшить час обслуговування машини на дві-три десяті, повідомляє f1news.ru.

Мета директиви - зменшити ймовірність того, що болід вирушить на трасу до того, як всі чотири колеса надійно прикрутять.

Зараз деякі команди використовують сенсори на піт-стопах для взаємодії механіків і визначення часу закінчення кожної дії - і у FIA стурбовані "високим рівнем автоматизації", побоюючись, що сигнали про встановлення коліс не відповідають часу реакції людини, що непокоїть з приводу безпеки.

Нова директива TD22A посилається на статтю 12.8.4 технічного регламенту: "Пристрої, які використовуються для встановлення або зняття коліс, можуть працювати тільки від стисненого повітря або азоту. Будь-які сенсорні системи можуть діяти тільки пасивно".

У рамках директиви FIA визначила, коли може бути зафіксований сигнал про те, що гайка кожного колеса повністю затягнута. Якщо сигнал від механіка надійшов раніше, ніж через 0,15 секунди після прикріплення колеса, він буде вважатися недійсним - сигнал буде потрібно подати знову, щоб переконатися, що дія дійсно завершена.

Після закріплення всіх шин і опускання машини з домкрата і перед дозвільним сигналом світлофора для гонщика буде додана пауза у дві десяті секунди.