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"Динамо" попрощалося з бразильським форвардом

У Клейтона не склалося в столиці України.

"Динамо" попрощалося з бразильським форвардом
Клейтон
Фото: ФК "Динамо"

Бразильський форвард Клейтон отримав статус вільного агента і покинув київське "Динамо", повідомляє офіційний сайт клубу.

25-річний південноамериканець підписав контракт з "Динамо" в жовтні 2020 року. У січні 2021 року пошкодив задню поверхню стегна і деякий час заліковував травму.

У минулому сезоні Клейтон узяв участь в одному поєдинку "Динамо", відзначившись гольовою передачею.

Клуб побажав Клейтону успіхів у подальшій професійній кар'єрі.

Раніше на батьківщині Клейтон грав за клуби "Фігейренсе", "Атлетіко Мінейро", "Коринтіанс", "Бая" і "Васко да Гама".

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