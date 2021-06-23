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Помер колишній футболіст "Динамо" і "Карпат" Думанський

Ярославу Думанському йшов 62 рік.

Помер колишній футболіст "Динамо" і "Карпат" Думанський
Ярослав Думанський
Фото: glavcom.ua

У віці 61 року помер колишній півзахисник київського "Динамо" і "Карпат" Ярослав Думанський, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Причин смерті не розголошують.

Думанський відіграв понад 100 матчів за "Карпати" в 1977-81 роках.

У 1980 році він став чемпіоном Європи у складі молодіжної збірної СРСР.

З 1981 року протягом трьох років виступав за "Динамо" (60 матчів і чотири голи). У складі киян він став чемпіоном СРСР-1981 і володарем Кубка-1982.

Також Думанський виступав за "Прикарпаття", московське "Динамо" і "Металіст".

У квітні Думанський зник в Івано-Франківську, проте через тиждень місцева поліція знайшла його.

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