"Шахтар" підписав бразильського захисника

Фото: ФК "Шахтар" Марлон

"Шахтар" на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального захисника "Сассуоло" Марлона.

Контракт із 25-річним бразильцем розрахований на п'ять років.

За даними бразильських ЗМІ, трансфер обійшовся "гірникам" у 10-12 млн євро.

Додамо, що Марлон став третім новачком "Шахтаря" в міжсезоння. Раніше віцечемпіони України підписали вінгера "Бенфіки" Педріньо і нападника "Аякса" Лассіну Траоре.

Марлон виступав за "Сассуоло" після переходу з "Барселони" у 2018 році. Раніше він також грав на батьківщині за "Флуміненсе" і "Ніццу".

За три роки в складі "Сассуоло" бразилець провів 66 матчів і забив один м'яч (25 ігор в минулому сезоні).