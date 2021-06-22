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"Шахтар" підписав бразильського захисника

Марлон уклав 5-річний контракт.

Марлон
Фото: ФК "Шахтар"
Марлон

"Шахтар" на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального захисника "Сассуоло" Марлона.

Контракт із 25-річним бразильцем розрахований на п'ять років.

За даними бразильських ЗМІ, трансфер обійшовся "гірникам" у 10-12 млн євро.

Додамо, що Марлон став третім новачком "Шахтаря" в міжсезоння. Раніше віцечемпіони України підписали вінгера "Бенфіки" Педріньо і нападника "Аякса" Лассіну Траоре.

Марлон виступав за "Сассуоло" після переходу з "Барселони" у 2018 році. Раніше він також грав на батьківщині за "Флуміненсе" і "Ніццу".

За три роки в складі "Сассуоло" бразилець провів 66 матчів і забив один м'яч (25 ігор в минулому сезоні).

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