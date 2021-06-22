Найкращий гравець матчу Англія - Шотландія здав позитивний тест на коронавірус

Хавбек збірної Шотландії Біллі Гілмор пропустить підсумковий матч групового раунду Євро-2020 проти Хорватії, повідомляє Шотландська футбольна асоціація.
20-річний футболіст "Челсі", визнаний найкращим у матчі другого кола проти англійців (0:0), здав позитивний тест на коронавірус і вирушив на самоізоляцію.
🌟 Звездой матча 🏴🆚🏴 признан полузащитник сборной Шотландии Билли Гилмор! 👏— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 18, 2021
Заслужил?#ЕВРО2020 pic.twitter.com/JtCECypl39
Шотландія зіграє з Хорватією сьогодні. Початок матчу о 22:00 за київським часом.
Шотландцям, як, втім, і хорватам, для виходу в плей-оф необхідна тільки перемога - в обох команд по очку.