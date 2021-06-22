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Найкращий гравець матчу Англія - Шотландія здав позитивний тест на коронавірус

Біллі Гілмора ізолювали.

Біллі Гілмор
Фото: EPA/UPG
Біллі Гілмор

Хавбек збірної Шотландії Біллі Гілмор пропустить підсумковий матч групового раунду Євро-2020 проти Хорватії, повідомляє Шотландська футбольна асоціація.

20-річний футболіст "Челсі", визнаний найкращим у матчі другого кола проти англійців (0:0), здав позитивний тест на коронавірус і вирушив на самоізоляцію.

Шотландія зіграє з Хорватією сьогодні. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Шотландцям, як, втім, і хорватам, для виходу в плей-оф необхідна тільки перемога - в обох команд по очку.

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