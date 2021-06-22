Фото: footballua.tv

Свій підсумковий матч групового етапу Євро-2020 збірна України провалила, поступившись австрійцям - 0:1.

Рахунок не відображає характеру боротьби - австрійці могли здобути велику перемогу. Одним із кращих на полі в складі української команди був голкіпер Георгій Бущан.

Наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував матч у Бухаресті.

За словами фахівця, на грі команди позначилася фізична втома.

"Фізично було дуже важко. За другий тайм і за віддачу я нічого не можу сказати. Бувають такі ігри. Нам було дуже важко сьогодні в фізичному плані. Ми сьогодні всюди спізнювалися. Програвали всі дуелі. Було дуже багато невимушених помилок - це говорить про втому.

Пояснюю помилки виключно фізичною втомою. Після пропущеного гола в нас практично не було шансів повернутися в гру", - заявив Шевченко в ефірі ТК "Футбол 1".

Збірна України, набравши три очки, фінішувала на третьому місці в турнірній таблиці квартету В. Доля команди визначиться після завершення групового етапу.