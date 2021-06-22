Збірна України з футболу у своєму останньому матчі групового турніру Євро-2020 програла Австрії з рахунком 0:1 і зайняла третє місце в групі C.
Зустріч відбулася на стадіоні "Національ" у Бухаресті.
Єдиний гол на 21-й хвилині забив півзахисник Крістоф Баумгартнер, який грає в німецькому "Гоффенгаймі".
У паралельній грі Нідерланди спокійно розправилися з Північною Македонією, забивши їй три "сухі" м'ячі.
Таким чином, Нідерланди й Австрія проходять у плей-оф, а Україна буде чекати на закінчення решти матчів третього кола. Шанси на вихід в 1/8 залишаються - потрібно, щоб дві команди, які займуть треті місця у своїх групах, мали гірші показники, ніж збірна України.
|Місце
|Збірна
|Перемоги
|Нічиї
|Поразки
|Забито
|Пропущено
|Очки
|1
|Нідерланди
|3
|0
|0
|8
|2
|9
|2
|Австрія
|2
|0
|1
|4
|3
|6
|3
|Україна
|1
|0
|2
|4
|5
|3
|4
|Північна Македонія
|0
|0
|3
|2
|8
|0
Перший матч Україна програла Нідерландам з рахунком 2:3, у другій грі перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1.
Оновлення. Огляд матчу Україна - Австрія.