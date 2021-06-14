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Україна мінімально поступилася Нідерландам у стартовому поєдинку Євро-2020

Матч пройшов у Амстердамі.

Україна мінімально поступилася Нідерландам у стартовому поєдинку Євро-2020
Фото: twitter.com/Squawka

У стартовому поєдинку на Чемпіонаті Європи 2020 збірна України зустрічалася з Нідерландами. Матч, який пройшов в Амстердамі ввечері у неділю, 13 червня, завершився поразкою українців - 2:3.

Перший тайм зустрічі завершився з рахунком 0:0, хоча збірна Нідерландів мала предостатньо гольових моментів. Окрім того, збірну України рятував голкіпер Георгій Бущан.

Рахунок відкрив на 52-й хвилині Жоржиньо Вейналдум - 1:0. 

Через 7 хвилин Вут Веггорст подвоїв перевагу господарів - 2:0.

"Усе перевернулося буквально за чотири хвилини: Ярмоленко чудовим дальнім пострілом у дев'ятку відіграв один м'яч, а Яремчук ударом головою замкнув подачу зі стандарту. На жаль, втримати нічию не вдалося: банальна подача з лівого краю, а також успішна гра Думфріса "на другому поверсі" приносить Нідерландам перемогу", - зазначає профільне видання ua-football.com.

Огляд матчу Нідерланди - Україна.

Нагадаємо, що на груповому етапі українську команду чекають ще два матчі. 17 червня наша команда зіграє з Північною Македонією, а 21 числа - з Австрією.

У плей-оф з групи виходять дві перші збірні. Також кращі чотири команди із шости, які фінішують у своїх квартетах третіми, продовжать боротьбу в турнірі.

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