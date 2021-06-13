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Генеральний директор Інтера: Еріксен не хворів ковідом і не був вакцинований

Стан футболіста стабільний, він досі у лікарні.

Генеральний директор Інтера: Еріксен не хворів ковідом і не був вакцинований
Фото: ЕРА/UPG

Стан гравця футбольної збірної данців Крістіана Еріксена, якого вчора реанімували на полі під час матчу Євро-2020, стабільний. Станом на неділю, 13 червня він досі у лікарні.

Про це повідомили у Данському футбольному союзі.

“Сьогодні вранці ми мали можливість поговорити з Крістіаном Еріксоном, який передав привіт своїм товаришам по команді. Його стан стабільний, і він продовжує перебувати в лікарні для подальшого аналізу”, – йдеться у повідомленні у Твіттері.

Команда і склад національної збірної отримали необхідну психологічну допомогу після вчорашнього інциденту, і будуть надалі перебувати під пильним контролем фахівців.

“Ми хотіли б подякувати всім за щирі побажання Крістіану Еріксену від фанатів, гравців, королівських сімей Данії і Англії, міжнародних асоціації, клубів”, – додали футболісти.

Генеральний директор міланського Інтера, де виступає Еріксен, Джузеппе Маротта заявив, що футболіст не хворів ковідом і відповідно не був вакцинований.

“Еріксен не хворів COVID-19 і не проходив вакцинацію. Всім ідіотам, які говорять про можливий вплив вакцини на те, що трапилося, рекомендую позакривати роти", – передає слова футбольного функціонера журналіст Євроспорту Сіавош Фаллахі.

Нагадаємо, у матчі першого туру групового етапу Євро-2020 збірної Данії проти команди Фінляндії знепритомнів півзахисник данців Крістіан Еріксен

Матч було перервано через "надзвичайну медичну ситуацію". Його відновили за кілька годині, у результаті перемогла Фінляндія з рахунком 1:0.

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