Битва Nike і Adidas на Євро-2020: 9-8 на користь американців

Міжнародні спортивні форуми є відмінним рекламним полігоном для транснаціональних корпорацій.

Не став винятком і Євро-2020.

Основна битва на футбольній першості розгорнулася між Nike і Adidas, які відхопили левову частку спонсорських контрактів з національними асоціаціями.

При цьому Nike в цій битві мінімально перемагає: американський товаровиробник підготував екіпіровку для 9 збірних, тоді як Adidas - для восьми.

Ще чотири збірні будуть одягнені у форму ще одного німецького концерну Puma.

Збірна України стала єдиною, хто скористався послугами компанії Joma. При цьому контракт іспанської фірми з УАФ один із найбюджетніших: за даними Theathletic.com, його вартість склала лише 1,3 млн фунтів.

Єдиного клієнта має і данський виробник Hummel - не важко здогадатися, що цим клієнтом є збірна Данії.

Додамо, що Північна Македонія обрала Jako.

Зазначимо, що топові збірні (крім Італії) підписали контракти або з Adidas (Німеччина, Іспанія і Бельгія), або з Nike, включаючи чинних чемпіонів світу французів і чинних чемпіонів Європи португальців.