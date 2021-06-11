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Сьогодні о 22-00 поєдинком Італія - Туреччина на римському "Стадіо Олімпіко" стартує Євро-2020.

Збірна України свій перший матч на турнірі проведе в неділю, 13 червня. Суперником команди Андрія Шевченка буде збірна Нідерландів.

А поки "жовто-сині" закінчують підготовку до цього поєдинку, вибравши для дислокації на час турніру 4-зірковий готель "Каро", що в 5 кілометрах від аеропорту Беняси, і в 15 хвилинах їзди від центру румунської столиці на березі озера Тей.

З 190 номерів комплексу за нашою командою зарезервовано близько 70-ти (два поверхи в одному з блоків) з окремим входом, окремим залом ресторану і залом для теоретичних занять.

У розпорядженні української делегації буде 25-метровий басейн з шістьма доріжками, масажний кабінет, кімната для екіпіровки, тренажерний зал і велика зелена територія.