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Джокович і Надаль зустрінуться в півфіналі "Ролан Гаррос"

На паризьких кортах завершилася стадія 1/4 фіналу.

Джокович і Надаль зустрінуться в півфіналі "Ролан Гаррос"
Фото: Roland Garros

Напередодні на Roland Garros визначився останній дует учасників 1/2 фіналу в чоловічому одиночному розряді.

13-разовий і діючий чемпіон "Ролан Гаррос" іспанець Рафаель Надаль (№3 АТР) в чвертьфіналі обіграв Дієго Шварцмана (№10 АТР) - 6:3, 4:6, 6:4, 6:0.

Деякою втіхою для аргентинського тенісиста є той факт, що він перервав серію Надаля з 36 виграних сетів на Roland Garros поспіль.

Останнім півфіналістом Відкритого чемпіонату Франції став лідер світового рейтингу Новак Джокович.

Серб не без боротьби зумів пройти італійця Маттео Берреттіні (№9 ATP) - 6:2, 6:2, 6:7 (5-7), 7:5.

Таким чином, на паризьких кортах визначилися всі пари півфіналістів.

Джокович битиметься з Надалем. Інший фіналіст турніру визначиться в протистоянні німця Олександра Звєрєва (№6 ATP) і грека Стефаноса Ціціпаса (№5 АТР).

Поєдинки відбудуться завтра.

Віннер Надаля — удар дня на &quot;Ролан Гаррос&quot;

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