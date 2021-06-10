Напередодні на Roland Garros визначився останній дует учасників 1/2 фіналу в чоловічому одиночному розряді.

13-разовий і діючий чемпіон "Ролан Гаррос" іспанець Рафаель Надаль (№3 АТР) в чвертьфіналі обіграв Дієго Шварцмана (№10 АТР) - 6:3, 4:6, 6:4, 6:0.

Деякою втіхою для аргентинського тенісиста є той факт, що він перервав серію Надаля з 36 виграних сетів на Roland Garros поспіль.

Останнім півфіналістом Відкритого чемпіонату Франції став лідер світового рейтингу Новак Джокович.

Серб не без боротьби зумів пройти італійця Маттео Берреттіні (№9 ATP) - 6:2, 6:2, 6:7 (5-7), 7:5.

Таким чином, на паризьких кортах визначилися всі пари півфіналістів.

Джокович битиметься з Надалем. Інший фіналіст турніру визначиться в протистоянні німця Олександра Звєрєва (№6 ATP) і грека Стефаноса Ціціпаса (№5 АТР).

Поєдинки відбудуться завтра.