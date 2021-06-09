Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА

"Схвалення екіпіровки команд залишається на розсуд відповідного організатора турніру, у цьому випадку - УЄФА".

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заявила, що затвердження екіпіровки національних команд на чемпіонаті Європи є прерогативою Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

"Схвалення екіпіровки команд залишається на розсуд відповідного організатора турніру, у цьому випадку - УЄФА. Таким чином, організатор турніру має право встановлювати відповідні вимоги до екіпіровки, яких зобов'язані дотримуватися команди-учасниці", - цитує "Спорт-Экспресс" відповідь пресслужби ФІФА на запит російських журналістів.

"Виконуючи цю роботу, організатори турніру повинні домагатися, щоб усе екіпірування відповідало правилам гри у футбол, які публікуються Міжнародною радою футбольних асоціацій і доступні на офіційному сайті ради. З огляду на вищевикладене, оскільки організатором турніру є не ФІФА, це питання не потрапляє в зону нашої безпосередньої відповідальності", - зазначили у ФІФА.

"Однак ми хочемо підкреслити, що, відповідно до нашого статуту, ФІФА зберігає нейтралітет у політичних питаннях і твердо вірить, що політику і спорт змішувати не слід", - переконані в Міжнародній федерації футболу.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський опублікував фотографію у формі національної команди перед Євро-2020.

"Чекаємо п'ятницю. Цього разу – не через РНБО", - написав політик на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, УЄФА остаточно затвердив нову форму збірної України на Євро-2020 з Кримом і гаслом "Слава Україні".