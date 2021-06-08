На якій стадії Євро-2020 можуть зустрітися збірні України та Росії

Збірні Росії та України, як і футбольні клуби з обох країн, розводять по різних групах у міжнародних турнірах через політичні причини. Не став винятком і чемпіонат Європи-2020.

Однак це відбувається до певних стадій турнірної сітки, і не можна виключати ймовірність, що команди перетнуться в плей-оф Євро-2020.

Є два основні варіанти, за яких національні команди України та Росії можуть зустрітися на континентальній першості.

Перший варіант

Збірна України повинна виграти свою групу С, а Росія - зайняти друге місце у квартеті В. Далі командам необхідно ще подолати стадію 1/8 фіналу, а відтак у чвертьфінальному матчі, що пройде в Баку, Росія і Україна зустрінуться на полі.

За таких обставин підлеглі Андрія Шевченка на стадії 1/8 фіналу гратимуть із командою, що зайняла третє місце в групі D, E або F. А Росія на шляху до чвертьфіналу з Україною муситиме пройти Туреччину, Швейцарію чи Уельс.

Другий варіант

Дзеркальне відображення першого варіанта - збірна Росії повинна виграти свою групу, а Україна - зайняти друге місце у своєму квартеті. При цьому очне протистояння команд також можливе у чвертьфіналі, хіба суперники по першому раунду плей-оф будуть інші. Нашій команді, найімовірніше, доведеться провести матч зі збірною Італії, а Росія зустрінеться з третьою командою групи A, D, E або F.

Варто зазначити: якщо збірні Росії та України або хоча б одна з них займуть треті місця у своїх групах, то з'являється ще безліч варіантів. Але при цьому зустріч Росії і України можлива не раніше від стадії півфіналу, а це з області наукової фантастики.