Данія відмовилася пускати на матчі Євро-2020 російських уболівальників, вакцинованих "Спутніком V"

Данія напередодні Євро-2020 обмежила в'їзд іноземних громадян на територію країни у зв'язку з пандемією коронавірусу, повідомляють на сайті данського консульства в РФ.

У зв'язку із цим генеральний секретар РФС Олександр Алаєв відправив генеральному директору УЄФА Мартіну Каллену лист, у якому висловив стурбованість цим рішенням.

"Загальноросійська громадська організація "Російський футбольний союз" вкрай стурбована ситуацією навколо неможливості допуску вболівальників збірної Росії на гру групового етапу Євро-2020 у Данії, які придбали квитки на матч.

Просимо вас оперативно вивчити можливість допуску вболівальників на матч і запропонувати механізм вирішення проблеми", - йдеться в листі Алаєва в УЄФА.

Раніше Рада ЄС ввела рекомендації для національних урядів щодо правил перетину кордону Союзу. Згідно з ними, дозволено пускати в ЄС усіх, хто пройшов вакцинацію схваленими вакцинами. При цьому російські вакцини "Спутнік V", "ЕпіВакКорона" і "КовіВак" у число схвалених не входять.

Нагадаємо, в Данії на стадіоні "Паркен" у Копенгагені пройдуть три матчі Євро-2020, у тому числі Росія - Данія в підсумковому турі групового етапу (21 червня). Також на арені відбудуться поєдинки Данія - Фінляндія (12 червня) і Данія - Бельгія (17 червня).